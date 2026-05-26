Crisi Milan diretta, dall’allenatore ai dirigenti: gli aggiornamenti di oggi e gli scenari possibili
Il Milan cambia. La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha fatto saltare il banco, con Gerry Cardinale che ha deciso di operare un'autentica rivoluzione, esonerando in un colpo solo Allegri, Tare, Furlani e Moncada. Per il momento, resta l'uomo di fiducia di RedBird, Zlatan Ibrahimovic, che ad oggi è l'unico ad essere uscito indenne dalla tempesta rossonera. Il futuro, però, è già qui e il club ha fretta di costruire un nuovo quadro tecnico e dirigenziale. Allenatore e direttore sportivo sono le priorità. Ore decisive in casa Milan: segui la giornata su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
12:26
Cardinale, la gestione non è uno show
Azzerare in due ore dirigenza e area sportiva all’alba di una sessione di mercato non è un atto di coraggio ma di imprudenza: differenza critica per chi guida un’azienda. LEGGI IL COMMENTO
12:15
Ibrahimovic vuole Xavi per il dopo Allegri
L’ex tecnico del Barcellona rientra nel modello che piace. Dopo l’esperienza nel suo ex club lo spagnolo è fermo da due stagioni, e c’è Iraola che lascia il Bournemouth. Quest'ultimo, però, continua a preferire la Premier. Xavi è in cima al taccuino di Zlatan Ibrahimovic. LA STRATEGIA DEL MILAN
12:05
Cardinale rifà il Milan: i motivi che lo hanno spinto alla rivoluzione
Allenatore, ds, ad e dt pagano subito la mancata qualificazione alla Champions. "Fallimento totale" si legge nel comunicato del club, ma l'epilogo della stagione non sembra essere l'unico motivo che ha spinto Gerry Cardinale ad operare la clamorosa rivoluzione. LEGGI QUI
11:55
Milan, addio ad Allegri, Tare, Moncada e Furlani: la nota del club
Via allenatore, direttore sportivo, direttore tecnico e amministratore delegato. Resta solo Zlatan Ibrahimovic. Il club rossonero cambia tutto dopo la mancata qualificazione in Champions League: "La stagione è un fallimento inequivocabile". RIVOLUZIONE SHOCK
11:52
Milan, la rivoluzione di Gerry Cardinale
Nel day after di Milan-Cagliari, Gerry Cardinale ha scelto di cambiare: una rivoluzione che non ha coinvolto solo l'area tecnica, ma anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani. La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha avuto un effetto devastante. A Zlatan Ibrahimovic, uomo di fiducia di RedBird, il compito di trovare il sostituto di Massimiliano Allegri, in attesa di capire chi sarà il prescelto per il dopo Tare. Situazione in divenire.