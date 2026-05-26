Crisi Milan diretta, dall’allenatore ai dirigenti: gli aggiornamenti di oggi e gli scenari possibili

Il Milan cambia. La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha fatto saltare il banco, con Gerry Cardinale che ha deciso di operare un'autentica rivoluzione, esonerando in un colpo solo Allegri, Tare, Furlani e Moncada. Per il momento, resta l'uomo di fiducia di RedBird, Zlatan Ibrahimovic, che ad oggi è l'unico ad essere uscito indenne dalla tempesta rossonera. Il futuro, però, è già qui e il club ha fretta di costruire un nuovo quadro tecnico e dirigenziale. Allenatore e direttore sportivo sono le priorità. Ore decisive in casa Milan: segui la giornata su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.