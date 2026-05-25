Milan, Cardinale manda via tutti. Smentito Conte: "Vogliamo uno come Fabregas"

Milan, tutte le strategie di Cardinale

Per il Milan si apre una nuova era. Cardinale sarà davanti a tutti, non delegherà più come ha fatto nei primi quattro anni. Vuole un tecnico propositivo, alla Fabregas, e c'è la sensazione che in caso di vittoria ieri, al netto dell'importanza della Champions, forse si sarebbe perso un anno. Galliani non farà parte del nuovo Milan, nonostante un altissimo rispetto (doveroso) nei suoi confronti, Scaroni si occuperà dello stadio. L'allenatore sarà scelto in una settimana. Ibra avrà un ruolo sempre più centrale, con Allegri andrà via anche Furlani. L'accusa principale? Essere bravo con i numeri ma non saper fare squadra e non saper gestire gli uomini. Dai manager ai giocatori: a Leao si imputa di non avere carattere e si cerca una destinazione, Pulisic va ricostruito nel fisico e nello spirito. Di sicuro si faranno valutazioni su un gruppo che, negli ultimi mesi, è sembrato spesso con la testa altrove. Tutti? No. Modric, Pulisic, Saelemaekers e Pavlovic hanno avuto l'atteggiamento giusto. Ma non è bastato.