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È ufficiale, la Fiorentina saluta Galloppa: non allenerà più la Primavera ma andrà...

L'ormai ex tecnico viola lascia dopo aver vinto lo scudetto di categoria
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Daniele Galloppa lascia la Fiorentina. L'allenatore, che con la Primavera ha appena vinto lo scudetto di categoria a 43 anni dall'ultima volta per la società viola, inizierà un nuovo percorso della sua carriera in panchina, molto probabilmente a Modena in Serie B.

 

La Fiorentina saluta Galloppa: il comunicato

Il club lo ha salutato con lungo messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali: "La Fiorentina saluta con grande affetto Mister Daniele Galloppa e gli augura di intraprendere un percorso ricco di soddisfazioni nella sua nuova avventura professionale. Dal 2020 ha allenato le giovanili viola, dopo una lunga carriera da calciatore professionista, e dal 2023 ha guidato la squadra Primavera, vincendo la Coppa Italia nella sua prima stagione, raggiungendo la finale del campionato in quella successiva e vincendo il tricolore il 28 maggio 2026, dopo una stagione sempre ai vertici della classifica. Un titolo che alla Fiorentina mancava da 43 anni. Le sue doti come tecnico sono sempre state affiancate da una grande e spiccata umanità e capacità di parlare ai ragazzi, facendo crescere sempre sotto tutti i punti di vista i talenti del vivaio viola, molti dei quali sono approdati ora al calcio professionistico. Il Presidente Giuseppe B. Commisso e sua madre Catherine vogliono ringraziare profondamente Daniele, uomo di valore e professionista di grande qualità, capace di far vivere la gioia dello scudetto Primavera della Fiorentina, proprio al Rocco B. Commisso Viola Park".

 

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