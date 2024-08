Vogliacco, la commovente dedica a Mihajlovic per il primo gol in Serie A

Alessandro Vogliacco ha segnato il suo primo gol in carriera e in Serie A durante Genoa-Inter , dedicandolo alla sua famiglia e a Sinisa Mihajlovic , il padre della moglie Virginia, in attesa del loro secondo figlio che avrà il nome di 'Leone Sinisa' in onore del nonno scomparso.

La dedica di Vogliacco a Mihajlovic

Vogliacco ha raccontato così le sue emozioni: "Dedica? Sicuramente alla mia famiglia, a mia moglie, a mia figlia e al mio migliore amico che di solito mi massacra, ma oggi mi aveva detto che avrei segnato. E poi mi sentivo particolarmente strano oggi e ho pensato tanto a Sinisa. Sembra scontato dirlo, ma per me non lo è: nei momenti delicati lo sento molto vicino. Ho pensato a lui e, come sempre, quando c'è da darmi forza mi dà una forza in più". Il gol di Vogliacco è stato importantissimo per il Genoa, che poi ha pareggiato nel finale contro i nerazzurri: "È una serata bellissima, non potevo che immaginarmi un gol così bello. In una partita così speciale. Sono contento che la squadra nel finale sia riuscita a prendere un punto, una doppia gioia".