Inter, Inzaghi non nasconde la delusione: "Quel finale di Bisseck..."

Simone Inzaghi ha commentato il pareggio maturato dalla sua Inter contro il Genoa nella prima giornata di Serie A. Al Ferraris il match è terminato 2-2, con i rossoblù che hanno agguantato i nerazzurri al 95' dopo un rigore concesso per un tocco di mano di Bisseck: "Sono stati episodi, perché la squadra mentalmente l'ho vista concentrata. È un campo non semplice, dove abbiamo sempre faticato, però avevo buonissime sensazioni. Onore al Genoa, però è un pareggio che non ci soddisfa per quanto creato. Una squadra come la nostra, in vantaggio all'84', non deve più prendere gol, soprattutto in quel modo".