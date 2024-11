Balotelli riceve il Tapiro d'Oro: "Dovreste darlo a Vieira"

Dopo la notizia che Vieira avrebbe raggiunto Balotelli al Genoa, ci avevano messo poco a tornare alla luce le dichiarazioni dell'allenatore sull'ex Milan ai tempi del Nizza . Ora che è tutto ufficiale , ci ha messo ancora meno tempo ad arrivare il Tapiro d'Oro per Balotelli .

Balotelli su Vieira: "Tranquillo ma rompeva un po' le scatole"

Queste le sue parole ai microfoni di Striscia la Notizia: "Non è vero che a Nizza non ci andavo d’accordo, è che io volevo andare a giocare a Marsiglia. Avevamo qualche divergenza su alcune idee di calcio, ma a livello personale siamo sempre andati d’accordo. Il Tapiro dovreste darlo a lui! Abbiamo giocato assieme all’Inter e al City: era tranquillo ma rompeva un po' le scatole". L'allenatore ha parlato del loro rapporto anche in conferenza stampa.