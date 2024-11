Vieira e quella frase su Balotelli: “Davvero difficile lavorare con lui”

Vieira e quella frase su Balotelli: "La sua mentalità non si addice ad uno sport collettivo"

Nel 2020, in una lunga intervista concessa al Daily Mail, Patrick Vieira spiegò i motivi che si nascondevano dietro il burrascoso rapporto con Mario Balotelli: "La sua mentalità non si addice ad uno sport collettivo. Davvero complicato per me lavorare con lui. Situazione ingestibile per entrambi". Dichiarazioni tanto forti quanto chiare, a cui "Super Mario" ha replicato soltanto nel 2024, rilasciando la sua versione al network So Foot: "Il modo in cui giocava non mi andava bene - rivelò mesi fa -. Mi trovavo bene con lui, ma sul campo non ero d'accordo. Sarei rimasto al Nizza senza questi problemi con lui". E ora, è tempo di ritrovarsi al Genoa e ricucire il rapporto per il bene del Genoa. Per il Grifone, c'è una salvezza da raggiungere.