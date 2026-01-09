Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 9 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Insulti a Stanciu, il Genoa non ci sta: "Tuteleremo i nostri tesserati"

Numerosi tifosi genoani hanno travolto i social del centrocampista rossoblù dopo l'errore dal dischetto. La nota del club: "Perseguiremo tutte le strade necessarie"
2 min
TagsstanciuGenoaInsulti
Genoa

Genoa

Tutte le notizie sulla squadra

Una notte da dimenticare per Nicolae Stanciu, che ha avuto la responsabilità di calciare il rigore al 99' di Milan-Genoa per la possibile vittoria. Il centrocampista rumeno ha però calciato oltre la traversa, sprecando così una grandissima occasione. A rincuorarlo subito i suoi compagni di squadra, il tecnico De Rossi ("La scelta di Stanciu è stata mia, ha grande qualità") e tanti tifosi rossoblù. Alcuni, però, hanno preso d'assalto i suoi account social, tra insulti e addirittura minacce di morte.

Genoa, il comunicato contro gli insulti a Stanciu

Una situazione inaccettabile, con il giocatore costretto a chiudere i commenti dei suoi account. E intanto è stato proprio il club ad intervenire con un comunicato ufficiale: "Il Genoa CFC condanna con fermezza tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del Club, veicolo di comunicazione su cui non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza. Come da consuetudine il Club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Genoa

Da non perdere

Le lacrime di De RossiDe Rossi su Crans Montana

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS