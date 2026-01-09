Insulti a Stanciu, il Genoa non ci sta: "Tuteleremo i nostri tesserati"
Una notte da dimenticare per Nicolae Stanciu, che ha avuto la responsabilità di calciare il rigore al 99' di Milan-Genoa per la possibile vittoria. Il centrocampista rumeno ha però calciato oltre la traversa, sprecando così una grandissima occasione. A rincuorarlo subito i suoi compagni di squadra, il tecnico De Rossi ("La scelta di Stanciu è stata mia, ha grande qualità") e tanti tifosi rossoblù. Alcuni, però, hanno preso d'assalto i suoi account social, tra insulti e addirittura minacce di morte.
Genoa, il comunicato contro gli insulti a Stanciu
Una situazione inaccettabile, con il giocatore costretto a chiudere i commenti dei suoi account. E intanto è stato proprio il club ad intervenire con un comunicato ufficiale: "Il Genoa CFC condanna con fermezza tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del Club, veicolo di comunicazione su cui non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza. Come da consuetudine il Club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati".