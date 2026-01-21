Calciomercato Genoa, il singolare annuncio del nuovo portiere: c'entra Justin Bieber

Il rapporto tra De Rossi e Leali , attualmente portiere titolare del Genoa , non è mai decollato, tanto che in questa finestra di mercato, i nomi accostati alla porta del Grifone erano stati moltissimi, da Perin a Mandas , senza, però, mai concludere nulla. Così la dirigenza rossoblù ha deciso di virare su un nuovo profilo, Justin Bijlow , acquistandone le prestazioni a titolo definitivo dal Feyenoord . Il portiere indosserà la maglia numero 16.

Annuncio social divertente: Justin Bijlow o Bieber?

Il Genoa, dopo le visite mediche del portiere olandese classe 98', ha deciso di annunciarlo sui social in modo molto ironico, sfruttando l'assonanza tra il suo cognome, Bijlow, e quello del cantante canadese Justin Bieber. Nel video ufficiale infatti si vedono dei CD di cantanti famosi, come Bruno Mars, Adele, The Weekend e poi Justin Bieber o meglio Justin Bijlow con il titolo della presentazione "My Genoa 2.0" in riferimento all'album del 2010 "My World 2.0" proprio del cantante canadese.

Bijlow al Genoa: vecchia conoscenza per la Roma

Negli ultimi anni gli scontri tra Roma e Feyenoord sono stati numerosi e Bijlow, cresciuto nella squadra di Rotterdam (in rosa dal 2006 al 2026) è stato uno dei protagonisti della sfida. Il portiere olandese ha, infatti, affrontato i giallorossi in 3 occasioni, quasi tutte favorevoli alla Roma, al tempo di Mourinho. La prima volta a Tirana, il 25 maggio 2022, in occasione della finale di Conference League vinta 1-0 dalla Roma grazie al gol di Zaniolo. la seconda e la terza volta risalgono ai quarti di finale di Europa League 2023, dove la Roma è uscita sconfitta all'andata a Rotterdam per 1-0 ma l'ha ribaltata al ritorno in casa, vincendo 4-1. Probabilmente proprio in quelle occasioni Daniele De Rossi, simbolo e bandiera della Roma, avendo seguito le partite sarà rimasto colpito dalle prestazioni di Bijlow, decidendo di portarlo adesso al Genoa.