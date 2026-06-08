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De Rossi e l'outfit promesso contro il Napoli che fa impazzire i social: "Vestito di lino e petto nudo"

L'allenatore del Genoa ha lasciato un commento su Instagram che sta facendo sognare i tifosi in vista della prossima Serie A
2 min
TagsDe RossiGenoanapoli
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Daniele De Rossi non ha conquistato il Genoa solo a suon di punti e risultati, ma anche con la sua travolgente ironia. Subentrato alla guida del Grifone in un momento delicatissimo, il tecnico è riuscito nell'impresa di portare la squadra verso una salvezza serena, entrando dritto nel cuore della tifoseria rossoblù.

La bizzarra promessa di De Rossi sui social

A testimoniare questo feeling speciale anche un divertente siparietto social che sta spopolando in rete. Tutto è nato da un post della pagina Instagram "genoano_medio", che ha ironizzato con affetto sui look mostrati dall'allenatore a bordo campo durante la stagione con un'attenta analisi degli outfit, pubblicando una carrellata di foto tra pesanti cappotti invernali e sneaker sportive.

 

Il commento di De Rossi: "Facciamo la storia..."

La replica dell'ex capitano della Roma è stata immediata e fulminante, scatenando l'entusiasmo dei supporter liguri: "23 agosto 2026, Genoa-Napoli: vestito di lino blu, petto nudo, havaianas... e facciamo la storia!". Una promessa decisamente "fresca" che fotografa alla perfezione l'empatia e la leggerezza di De Rossi.

 

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