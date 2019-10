"L'Inter a Barcellona per Rakitic"

ROMA - Clamorosa indiscrezione dalla Spagna. Secondo Sport infatti il futuro di Iván Rakitic potrebbe colorarsi di nerazzurro. Il centrocampista croato, in forza al Barcellona, non è più intoccabile per Ernesto Valverde come dimostra l'unica presenza da titolare in questo avvio di stagione. Stando al quotidiano catalano ci sono stati già i primi contatti con l'Inter che è stata la scorsa settimana a Barcellona per trattare. Al momento c'è distanza ma i buoni rapporti tra i due club potrebbero incidere sull'esito della trattativa.

Inter-Rakitic: il Barcellona chiede 35 milioni

Il croato è valutato dal Barcellona oltre 35 milioni di euro e i blaugrana vogliono che l'Inter riesca a raggiungere questa cifra, a rate o con altri giocatori che entrino nell'operazione. Rakitic sembra aver aperto le porte alla cessione e sembra essere pronto a raggiungere il capoluogo meneghino. C'è ancora tempo per il mercato invernale, ma tutte le parti vogliono questo trasferimento e stanno lavorando per renderlo possibile a gennaio.