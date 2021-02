Conte furioso in tribuna: l'urlo al microfono scatena i social

È in tribuna perché squalificato, ma si fa sentire eccome. Antonio Conte ha seguito da lontano la sua Inter nella trasferta del Franchi contro la Fiorentina e ha trovato il modo di comunicare con il vice Stellini. Sui social impazza la foto che ritrae il tecnico nerazzurro mentre strappa l’auricolare dalle mani del collaboratore urlando a gran voce consigli e suggerimenti per portare a casa il risultato. Alcuni tifosi ne sottolineano il carattere, altri ironicamente si augurano che possa stare lontano dalla panchina anche nelle prossime gare sottolineando le ultime prestazioni: due turni di stop e due vittorie. Sei gol segnati e zero subiti. Lui, però, non vede l’ora di tornare…