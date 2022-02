Tottenham, sorpresa Conte: “Rivorrei Eriksen qui con me”

La coppia scudetto dell' Inter , Conte –Eriksen , un domani neanche troppo lontano potrebbe ritrovarsi al Tottenham . Perlomeno, questa è la speranza che l'allenatore leccese ha, a giudicare dalle sue parole in conferenza stampa. C'è stato un momento, davanti ai giornalisti, di amarcord per l'ex tecnico nerazzurro. Ha ricordato i bei tempi andati, il tricolore e proprio il neo acquisto del Brentford , dicendosi felice per il suo ritorno in campo.

Conte: “Eriksen parte della storia di questo club”

Per Eriksen, il Tottenham sarebbe un ritorno. E infatti Antonio Conte esordisce proprio così: “Eriksen è parte della storia di questo club. Tornare qui potrebbe essere una buona opportunità per lui, per me e per il club”. E dire che l'avventura all'Inter non era iniziata nel migliore dei modi per i rapporti tra il danese e Conte. Fino al derby di Coppa Italia, con gol, che cambiò le cose. Da quel momento, Eriksen è diventato un giocatore importante per la macchina nerazzurra.

Conte: “Felice che Eriksen torni a giocare”

Ammette, Conte, di essere già contento per il fatto che il calciatore possa tornare a giocare: “Sono felice di vederlo in campo, abbiamo passato veramente dei bei momenti all'Inter, vincendo il campionato e lavorando per due importanti stagioni. Gli auguro il meglio. Sul futuro, nessuno sa cosa può accadere, potrebbe essere bello averlo di nuovo e lavorare insieme”. Conte sta pensando come riassestare il centrocampo degli Spurs, dopo l'arrivo a gennaio di Bentancur dalla Juve. Vorrebbe portare a Londra un altro ex, il cileno Arturo Vidal, che ha avuto sia nell'esperienza bianconera sia in quella nerazzurra.