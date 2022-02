Inter, Dimarco: “Vinceremo lo scudetto, spero nella Nazionale”

Dimarco: “L'Inter? Sono cresciuto con questa maglia”

Recentemente, Dimarco ha rinnovato il contratto con l'Inter: “E' stata una grandissima emozione, sono contento di aver rinnovato con questa maglia con cui sono cresciuto fin da bambino. Il mio ruolo? L'importante è giocare. Con mister Inzaghi abbiamo tutti un grande rapporto”. La partita con il Sassuolo, l'apertura di una crisi? “C'è poco da dire sull'incontro. Abbiamo sbagliato l'approccio e dobbiamo metterci alle spalle quello che è successo e pensare alla prossima”. Dimarco ha in un certo senso seguito – da vicino e da lontano causa prestiti – l'Inter degli ultimi anni: “La prima volta che sono venuto qui c'era Mancini. Da quando è arrivato Spalletti, ha iniziato un percorso di crescita, qualificandosi alla Champions, poi è arrivato Conte portandola a vincere lo scudetto. Speriamo quest'anno di rifarci. Penso che si veda che l'Inter ha fatto una crescita esponenziale sia in campo che fuori. È una società che merita e deve rimanere sempre in alto in classifica”.

Dimarco: “Gosens è giusto che ora sia qui, non temo la concorrenza”

Non teme la concorrenza, il difensore interista, neanche di Gosens: “L'importante è che ci sia una competitività sana nella squadra. Per Gosens ha parlato il campo in questi anni. Ha fatto degli anni fantastici all'Atalanta ed è giusto che sia qui”. Spera di far parte della prossima Italia: “La convocazione passa dalle prestazioni dell'Inter, ce l'ho qualche speranza”. Vestire la maglia dell'Inter “per me non è come vestirne un'altra”.

Dimarco: “Sì, vinceremo lo scudetto”

Non ha esitazione, e non usa neanche la scaramanzia, alla domanda sullo scudetto: “Se lo vincerà l'Inter? Sì. Dobbiamo pensare partita dopo partita, siamo tutti lì e fino alla fine sarà una battaglia. Cercheremo di rimanere là sopra. Noi non temiamo nessuno. Pensiamo solo a noi stessi, solo noi possiamo sbagliare. Dobbiamo lavorare come stiamo facendo, tralasciando la partita di domenica. Tornare in vetta e vincere. La vittoria in Supercoppa ci ha dato consapevolezza. Portare a casa la seconda stella credo sia importantissimo”. E poi c'è la Coppa Italia, la sfida con il Milan: “Abbiamo tanta sete di rivincita, di rivalsa. E' una partita andata e ritorno, cercheremo di dare il meglio di noi in tutte e due le partite”. Il rapporto con i compagni per chiudere: “Bellissimo sia con Bastoni sia con Kolarov. Penso che sicuramente quello con cui ho avuto più rapporto è stato Bastoni perché abbiamo fatto un anno insieme a Parma. Quest'anno ho conosciuto Kolarov che è un giocatore di grandissima esperienza e che tutti i giorni sta insieme a me e mi dà dei grandi consigli”.