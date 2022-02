Henry: "Lukaku? Non ho mai capito perché il Chelsea l'abbia ripreso"

Degryse sprona Lukaku: "Deve fare di più in campo"

Mark Degryse, ex attaccante del Belgio negli anni ’90 ed ora editorialista per il quotidiano belga 'Het Laatste Nieuws', ha provato a fare il punto della situazione e a esortare il connazionale: "Non è solo colpa di Lukaku, ma se prendi così poco la palla devi fare qualcosa in più per far capire ai propri compagni che dovrebbero passargliela più spesso… Romelu dovrebbe soprattutto segnare di più, è l’unico modo per dimostrare il proprio valore un attaccante del Chelsea e di una grande squadra si giudica principalmente dal numero di gol. Temo che nella finale di Coppa di Lega contro il Liverpool tornerà in panchina".