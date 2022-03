Inter, i dati dall'ultima semestrale: ricavi da diritti tv e sponsor in calo

Inter, gli effetti del Coronavirus nel bilancio al 31 dicembre

Attraverso i dati riportati nelle undici pagine del documento, trasmesse ai media nelle ore in cui dall’Uefa arrivava all'Inter la notifica del mancato rispetto del requisito del pareggio di bilancio richiesto dal Fair Play Finanziario, si evidenzia soprattutto un calo relativo ai ricavi da sponsor e diritti tv rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare i cosiddetti “ricavi adjusted”, ovvero quelli rettificati dalle componenti di natura straordinaria e quindi non ricorrente, sono passati dai 202,266 milioni di euro per i tre mesi chiusi al 31 dicembre 2020 ai 130,2 milioni di euro per i sei mesi chiusi al 31 dicembre 2021, facendo segnare quindi un decremento di 72 milioni di euro, pari al 35,6%. Gli effetti della pandemia di Coronavirus, dalla quale il calcio spera di poter uscire nel medio-lungo periodo, si fanno quindi ancora sentire, anche per quanto riguarda le sponsorizzazioni.