Klopp: "Thiago Alcantara in campo contro l'Inter? Possibile"

La seconda stagione al Liverpool di Thiago Alcantara si sta dimostrando non meno tormentata rispetto alla prima. Il centrocampista spagnolo, arrivato ad Anfield nell’estate 2020 per 20 milioni dal Bayern Monaco, non è infatti ancora riuscito a fornire alla squadra di Jürgen Klopp il contributo sperato dal manager tedesco a causa dei tanti infortuni subiti negli ultimi 20 mesi.

Liverpool, il calvario di Thiago Alcantara Nel 2020-2021 l’ex Barcellona è stato tormentato da guai al ginocchio per tutta la prima parte di stagione, mentre nell’attuale stagione sono state noie muscolari a limitare il minutaggio del giocatore, che ha poi contratto il Coronavirus prima di subire un infortunio all’anca a inizio 2022. Ritrovata una maglia da titolare contro Leicester e Leeds e dopo aver giocato dall’inizio anche l’andata degli ottavi di Champions League contro l’Inter, Thiago si è dovuto arrendere nuovamente ad un problema al ginocchio accusato poco prima della finale di Coppa di Lega, vinta dal Liverpool ai rigori sul Chelsea domenica 27 febbraio.

"Thiago in campo contro l'Inter? Possibile" Alla vigilia della gara di FA Cup contro il Norwich Klopp non ha saputo dire quando il giocatore di natali salentini potrà tornare in campo, indicando però nel match di ritorno di Champions contro l’Inter una possibile data utile per rivedere il figlio del campione del mondo 1994 Mazinho: “Thiago sta bene, ma non ha il ritmo partita e la condizione ideale. Purtroppo non possiamo dire con certezza quando giocherà. Sicuramente non sabato contro il West Ham, spero di averlo contro l’Inter, nella peggiore delle ipotesi dovrebbe giocare la gara successiva contro il Brighton".