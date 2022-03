Inter, Oaktree esce allo scoperto: "L'acquisto del club? Mai dire mai"

Così nelle ultime ore l’ambiente interista non è stato intaccato dall’indiscrezione proveniente dalla Germania circa il possibile nuovo interessamento del fondo Pif , poi smentito dai diretti interessati. Piuttosto a uscire allo scoperto sul tema è stato Alejandro Cano , managing director di Oaktree , il fondo che ha effettuato un finanziamento da circa 275 milioni di euro proprio a Suning, n cambio delle quote della stessa società date in pegno.

Oaktree esalta l'Inter: "Società al top nel mondo"

Interrogato durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times Cano non si è nascosto sul tema del possibile acquisto futuro del club: "Quante possibilità ci sono di diventare proprietari dell’Inter? Non è nei nostri piani, vogliamo lavorare come ottimi partner e offrire supporto, ma chi lo sa. Abbiamo cercato situazioni in cui possiamo dare valore e dare soluzioni tagliate su misura per la controparte. L’Inter è una società top per seguaci nel mondo, era l’opportunità per avere un ruolo e supportare un club e lo abbiamo fatto".