Inter, Batistuta difende Lautaro Martinez: "Io 11 gare senza segnare"

Lautaro Martinez si è sbloccato nell'ultima giornata di campionato dopo un digiuno di gol in Serie A durato due mesi e mezzo. Con la Salernitana l'attaccante dell' Inter si è rimesso in carreggiata con una tripletta e ha risposto ai tanti critici, che avevano identificato nelle difficoltà sottoporta del Toro una delle cause della crisi di risultati dei nerazzurri. Tra questi non c'è però l'ex attaccante Gabriel Omar Batistuta , che ha preso le difese del connazionale a margine della presentazione del progetto vincitore per il restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze.

Inter, Batistuta: "Lautaro? Ma quale momento difficile"

"Ma quale momento difficile, Lautaro è un grande giocatore - sono state le parole dell'ex punta dei nerazzurri ai cronisti presenti -. Io sono stato 11 partite senza segnare, capita, è normale. Non ci sono dubbi su Lautaro". Batistuta, 184 reti in Serie A, vestì il nerazzurro per sei mesi da gennaio a giugno del 2003, realizzando due gol in 12 partite di campionato. Lautaro Martinez con la tripletta alla Salernitana è arrivato a quota 51 reti in Serie A, segnate in 125 partite. Nel mirino c'è il record personale di 17 gol fissato nella stagione dello scudetto, quando ha chiuso a 19 marcature totali tra campionato e coppe.