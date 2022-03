Calvarese dopo Torino-Inter: “Utilizzare il Var a chiamata”

Torino-Inter è stata seguita da polemiche e veleni per il rigore non concesso ad Andrea Belotti per fallo di Ranocchia, con i granata in vantaggio per 1-0. L'episodio è avvenuto nel primo tempo: l'arbitro Guida ha lasciato proseguire e non è stato richiamato al Var da Massa. Se n'è parlato un po' dappertutto il giorno dopo, anche durante 'La Città del Pallone', trasmissione condotta da Valter de Maggio in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.