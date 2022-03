L'Inter torna al lavoro: ottimismo per Brozovic, di Sanchez il gol del mese di febbraio

Primo allenamento della settimana in casa Inter in vista della gara casalinga di sabato 19 alle 20.45 contro la Fiorentina, ultimo impegno prima della sosta di fine marzo per gli impegni delle Nazionali.

Inter, l'influenza ferma Vidal Dopo il giorno di riposo seguito al deludente pareggio contro il Torino, che ha fatto scivolare i campioni d’Italia a -4 dal Milan capolista, i giocatori di Simone Inzaghi si sono allenati in mattinata ad Appiano Gentile. Seduta di scarico per i giocatori scesi in campo contro i granata, mentre gli assenti hanno proseguito i rispettivi programmi di recupero: lavoro in palestra per Stefan De Vrij, personalizzato per Brozovic. Niente allenamento per Arturo Vidal, vittima di un attacco influenzale.