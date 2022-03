Serie A, volata scudetto: il calendario di Milan, Napoli, Inter e Juve

ROMA - Un campionato così combattuto era da anni che non si vedeva in Serie A. Milan (63), Napoli (60), Inter (59) e Juve (56), questo l'ordine di classifica attuale (ma con i nerazzurri che hanno una gara da recuperare), stanno dando vita a una volata entusiasmante, con capovolgimenti di fronte al vertice e colpi di scena. Resta il fatto che le quattro ancora in corsa Scudetto siano tutte racchiuse in soli 7 punti, con 27 (30 per la squadra di Simone Inzaghi) ancora a loro disposizione. Ecco quale sarà, squadra per squadra, il calendario da qui al termine della stagione, senza considerare gli impegni in Coppa Italia di Milan, Inter e Juve, più quello in Champions sempre per i bianconeri.