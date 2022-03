Juve fuori dalla Champions, più soldi per le altre italiane dal market pool

La precoce eliminazione della Juventus , fermatasi agli ottavi di Champions League per il terzo anno consecutivo dopo la disfatta subita contro il Villarreal, ha fatto calare il sipario per il calcio italiano sulla massima competizione europea per club per il secondo anno consecutivo al termine del primo turno ad eliminazione diretta.

Champions League e market pool, gli incassi definitivi delle italiane

Nel dettaglio, alle squadre italiane spetterà una cifra vicina ai 40 milioni, la metà dei quali distribuiti in base al piazzamento dello scorso campionato e quindi già definita, con l’Inter che incasserà otto milioni, il Milan sei, l’Atalanta quattro e la Juventus due. La parte variabile era legata al numero di partite disputate dalle singole squadre di una nazione e va da sé che il disco rosso imposto dal Villarreal alla Juventus faccia in modo che i bianconeri portino a casa la stessa quota dell’Inter, ugualmente eliminata agli ottavi, ovvero 5,7 milioni, con Atalanta e Milan a quota 4,3 dopo lo stop alla fase a gironi. In sostanza, l’uscita della Juve porterà nelle casse delle altre tre squadre italiane una cifra tra i 300.000 e i 400.000 euro in più a testa. Quanto al computo complessivo del market pool, l’Inter farà registrare incassi per 13,7 milioni, il Milan per 10,3, l’Atalanta per 8,3 e la Juventus per 7,7.