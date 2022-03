Inter, incassi dalla Champions League quasi raddoppiati rispetto al 2021

Dopo tre eliminazioni consecutive alla fase a gironi, comunque, l’Inter è tornata competitiva anche in Europa. La fase a eliminazione diretta della Champions League non veniva raggiunta da 10 anni e sembrano esserci tutti i presupposti affinché i nerazzurri entrino stabilmente quantomeno tra le prime 16 d’Europa. A far sorridere la società e in particolare il presidente Steven Zhang , che ha seguito dal vivo entrambe le gare contro i Reds, è anche la voce guadagni .

Inter, nel 2021 incassati solo 37 milioni dalla Champions

Ai 15,64 miloni garantiti dalla partecipazione alla fase a gironi e ai 15,9 in arrivo dal posizionamento del club nerazzurro nel ranking decennale storico, si sommano infatti i 9,97 milioni guadagnati grazie ai risultati (2,8 milioni per ogni vittoria e 930.000 euro per i pareggi) e i 9,6 per la qualificazione agli ottavi. Il totale è quindi di 55,91 milioni di euro, ai quali va aggiunta la cifra del market pool, ancora non quantificabile con certezza perché legata al rendimento complessivo delle quattro italiane una delle quali, la Juventus, è ancora in corsa per proseguire l’avventura. Qualora i bianconeri raggiungessero la finale, l’Inter incasserebbe da questa voce 12,8 milioni, facendo salire il totale a 63,91, destinato a salire se la Juve venisse eliminata subito o prima della finale di Parigi. In ogni modo per l’Inter il passo in avanti è evidente se si pensa che nel 2021 gli incassi dalla Champions si arrestarono a 37 milioni.