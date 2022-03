Inter, Brozovic si arrende: contro la Fiorentina Calhanoglu in regia

La giornata di venerdì era attesa come quella chiave per capire se Marcelo Brozovic sarebbe stato a disposizione di Simone Inzaghi per la partita contro la Fiorentina e così è in effetti successo. Purtroppo per il tecnico dell’Inter e per i tifosi nerazzurri, però, il responso è negativo e il regista croato dovrà saltare l’anticipo della 30ª giornata contro i viola.