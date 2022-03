Inter-Fiorentina, la carica di Inzaghi: "Dovremo giocare con intelligenza"

"Allenarsi di più aiuta a curare meglio i dettagli"

Inzaghi ha poi sottolineato le buone prestazioni offerte dalla squadra nell'ultimo periodo nonostante qualche risultato non soddisfacente, prima di soffermarsi sull'importanza di avere avuto a disposizione l'intera settimana per preparare la partita: "Dobbiamo essere bravi a indirizzare le partite nel modo giusto, ma sarei più preoccupato se la squadra non producesse gioco e occasioni. Avere più giorni per preparare la partita sicuramente aiuta per correggere quanto sbagliamo e per curare i dettagli, ma siamo stati competitivi in tutte le competizioni e vogliamo continuare ad esserlo, anche in Coppa Italia. I tifosi durante tutta la stagione sono stati sempre al nostro fianco, in casa e in trasferta, vogliamo renderli felici".