Inter, Dumfries punta Maicon: "Voglio arrivare al suo livello"

Denzel Dumfries si è preso l' Inter: arrivato in sordina in estate dopo il doloroso addio di Hakimi , dopo un avvio di stagione incerto l'esterno olandese è salito nelle gerarchie di Simone Inzaghi ed è ora una pedina a cui difficilmente il tecnico piacentino rinuncia. In una intervista alla rivista ELF Voetbal, il terzino ha voluto fare un bilancio dei suoi 8 intensi mesi in nerazzurro.

Inter, Dumfries: "De Vrij è stato decisivo per me"

Dumfries in primo luogo ha ringraziato il connazionale De Vrij, che lo ha introdotto nel mondo nerazzurro: "E' stato decisivo. Mi ha aiutato, mi ha insegnato tutto sul club e mi ha guidato per la città. È bello avere qualcuno che parla la stessa lingua, veniamo entrambi da Rotterdam ovviamente". Altri due giocatori a cui è particolarmente legato nello spogliatoio sono Calhanoglu e Perisic: "Imparo molto da Hakan e Ivan. Fin dall'inizio ho cercato di capire il prima possibile come funziona questo grande club e di apprezzarne tutti gli aspetti positivi: parlo con lo staff, conosco i miei compagni e soprattutto ascolto molto bene".

Dumfries: "Voglio arrivare al livello di Maicon"

L'oranje ha rivelato che uno dei suoi modelli è lo storico esterno del Triplete Maicon, colonna portante dell'Inter di José Mourinho che vinse tutto nel 2010: "All'Inter hanno giocato diversi grandi terzini destri. Il primo che mi viene in mente è Maicon. Sicuramente è un esempio per me. Spero di arrivare al livello del brasiliano", è l'ambizioso obiettivo dell'ex giocatore del PSV.