“Hakimi vuole lasciare il Psg, i sudamericani non gli parlano”

Achraf Hakimi vorrebbe lasciare Parigi e il Paris Saint Germain dopo soltanto una stagione. Lo scrive il Daily Mail citando Rmc. L'ex giocatore dell' Inter , la scorsa estate, ha firmato un contratto di cinque anni e i francesi hanno pagato 60 milioni ai nerazzurri per prenderlo. Ma finora Hakimi non si è espresso sugli stessi livelli dell'anno scorso, quando segnò sette gol e fornì 11 assist; è stato criticato per aver segnato soltanto tre reti e fatto quattro assist in 32 presenze.

“Hakimi non parla con Neymar e Messi”

Secondo il giornalista Daniel Riolo, che ha parlato a Rmc, ci sarebbero poi dei problemi all'interno dello spogliatoio: “Hakimi non parla con nessuna delle stelle sudamericane del Psg, inclusi Messi e Neymar”. “Hakimi sta impazzendo, i sudamericani non gli parlano più. Vuole lasciare Parigi, è stufo. In questa squadra le sue qualità non sono mai esplose, perciò se ne vuole andare”. E ancora: “E' arrabbiato, ed è normale, non ce la fa più”.

“Psg, spogliatoio diviso in due gruppi”

L'eliminazione in Champions League e gli ultimi risultati non esaltanti in campionato hanno sicuramente determinato una brutta aria dentro lo spogliatoio dei parigini. Ci sarebbero due gruppi distinti. Secondo Rmc Sport, da una parte ci sarebbero tutte le stelle sudamericane e dall'altra i giocatori francesi. Ci sarebbe stato una vera e propria divisione durante e dopo la pesante sconfitta contro il Monaco della settimana scorsa. Nessuno avrebbe analizzato il ko, il silenzio degli spogliatoi sarebbe stato seguito da quello sul pullman di ritorno nella capitale. “C'è stata una notevole differenza tra le reazioni ai falli subiti a Montcarlo. Quando era Neymar la vittima, diversi giocatori accerchiavano l'arbitro, cosa diversa quando a subire l'infrazione era Hakimi”. Non solo, le telecamere di FFF TV hanno ripreso qualche giorno dopo un dialogo in Nazionale tra Pogba e Mbappè. Il primo chiede al secondo come vanno le cose, l'attaccante del Psg risponde: “Sono un po' stufo”.