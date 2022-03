Inter: Vecino è guarito dal covid, si allena con l'Uruguay

Buone notizie dall'Uruguay per l' Inter : Matias Vecino è guarito dal covid che lo aveva colpito pochi giorni fa. Ne ha dato notizia su Twitter la stessa Selezione uruguayana che ha pubblicato un post in cui si vede il giocatore sorridente e il commento: “ Matias Vecino già lavora con il gruppo”. Vecino potrebbe dunque essere impiegato per la prossima sfida con il Cile. Ricordiamo che l' Uruguay ha già staccato il pass per i Mondiali in Qatar.

Inter: dopo Vecino, si attende Lautaro Martinez

Vecino si è negativizzato appena quattro giorni dopo la notizia della sua positività. A questo punto non ci sono dubbi sul fatto che sarà a disposizione, alla ripresa del campionato, per la sfida tra Inter e Juve a Torino. I nerazzurri attendono ora che anche Lautaro Martinez guarisca dal covid per averlo di nuovo in gruppo in vista dell'importante partita contro i bianconeri. L'argentino, proprio a causa della positività, non ha risposto alla convocazione del cittì Scaloni per le partite dell'Argentina, altra squadra che è già qualificata ai Mondiali.

Vecino: “Ancora una volta superate le avversità”

Pur non avendo giocato contro il Perù, Vecino aveva festeggiato la vittoria per 1-0 che aveva significato Mondiali per l'Uruguay. Questo ciò che aveva scritto il giocatore dell'Inter: “Felice e orgoglioso di essere uruguaiano. Una volta di più questo gruppo si è opposto alle avversità: complimenti a tutti quelli che hanno fatto parte del gruppo in questo lungo cammino“.