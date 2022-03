Calhanoglu: "Italia fuori dal Mondiale? Noi abbiamo perso contro il Portogallo..."

Ci sono giocatori, e nazionali, per i quali non partecipare al Mondiale è semplicemente un’occasione persa e una delusione e altri casi in cui la mancata qualificazione può trasformarsi in un fallimento epocale. Sta tutta qui la differenza tra Turchia e Italia , che saranno di fronte martedì sera a Konya per la malinconica amichevole tra le perdenti del Percorso C delle semifinali playoff per l’accesso a Qatar 2022 .

Turchia fuori dal Mondiale, Calhanoglu non ha rimpianti

Così se da una parte gli Azzurri sono ancora increduli per la sconfitta contro la Macedonia del Nord, in casa Turchia il ko in casa del Portogallo, pur reso più amaro dal rigore del potenziale 2-2 sbagliato a pochi minuti dalla fine da Burak Yilmaz, è stat oarchiviato senza particolari rimpianti, come dichiarato da Hakan Calhanoglu dal ritiro della nazionale della mezzaluna: “Il Portogallo è una squadra forte, non era facile affrontarla in trasferta - le parole del fantasista dell'Inter -. Peccato per il primo tempo, abbiamo iniziato male, ma poi siamo entrati in partita e creato buone occasioni. Peccato, tenevamo ad andare al Mondiale, ma ci concentreremo sull’Europeo 2024”.