Eriksen, ritorno a Copenaghen con gol in Danimarca-Serbia

Danimarca-Serbia, Eriksen capitano e goleador

Il ritorno al Parken di Copenaghen, dove Eriksen accusò il malore, per l'amichevole contro la Serbia è stato infatti coronato dalla soddisfazione del gol, il secondo consecutivo dopo quello all'Olanda. Eriksen, che per l'occasione ha anche indossato la fascia da capitano per volontà dello spogliatoio e in particolare di Kasper Schmeichel, il vice capitano danese in assenza di Kjaer, ha siglato la rete del definitivo 3-0 per la squadra di Hjulmand, dopo le reti dell'atalantino Maehle e di Lindstrom, in un potenziale anticipo di Mondiale tra due squadre già qualificate per Qatar 2022.