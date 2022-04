Perisic chiama, Lukaku e Hakimi rispondono: nostalgia Inter

ROMA - Lukaku e un pensiero fisso, anzi due: il Mondiale che arriva e i bei tempi andati con l' Inter , alzando la coppa dello Scudetto da protagonista assoluto e indiscusso dei nerazzurri di Conte . Il belga, ora ai margini del Chelsea , non smette di lanciare messaggi social ai suoi ex compagni, ultima occasione il post di Perisic che ha chiamato in causa anche Hakimi . Nel Gruppo F del sorteggio di Qatar 2022, oltre al Canada - di ritorno alla fase finale di un Mondiale dopo 36 anni - compaiono infatti proprio Belgio, Croazia e Marocco, ovvero le nazioni dei tre ex compagni all’ Inter , Romelu Lukaku , Ivan Perisic e Achraf Hakimi .

L'incerto futuro di Romelu Lukaku

Le risposte dei due illustri ex nerazzurri non si sono comunque fatte attendere, così prima Hakimi e poi Lukaku hanno aggiunto due messaggi molto chiari e significativi alla Story di Perisic, pubblicandone a propria volta una nei propri profili. “See you soon” la scelta del marocchino, “For life” quella del belga, con tanto di cuoricino in bella evidenza. Una risposta, quella del centravanti del Chelsea, che non può che riaccendere le nostalgie del popolo interista e magari anche le voci di mercato, quasi al termine di un’annata fortemente deludente per Lukaku a Stamford Bridge e nella quale l’Inter ha da qualche settimana iniziato a soffrire l’assenza in attacco di un riferimento come quello che il belga era diventato nel biennio sotto la gestione Conte.