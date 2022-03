L'Inter trionfa al Galà del Calcio, l'orgoglio di Barella e Lukaku

In uno dei momenti più difficili dell’ultimo biennio, con la testa della classifica lontana sei punti ed il rendimento di inizio stagione che sembra molto lontano, l’Inter fa incetta di premi nel Gran Galà del Calcio organizzato dall’Aic.

La formazione nerazzurra ha infatti ricevuto il riconoscimento come squadra dell’anno, mentre all’ex Antonio Conte, artefice dalla panchina dello scudetto numero 19 della storia dell’Inter, è andato il premio come miglior allenatore e a Romelu Lukaku quello come miglior giocatore del campionato 2020-2021.

Lukaku miglior giocatore della Serie A 2021-2022, il ringraziamento all'Inter Il centravanti belga, che compare anche nella squadra ideale dello scorso campionato insieme a numerosi altri interisti, ha tenuto subito a ringraziare gli ex compagni e chi lo ha votato: “È veramente un onore essere stato votato miglior giocatore in assoluto ed essere entrato nella Top 11 dell’anno scorso della Serie A - ha dichiarato - Voglio ringraziare tutti quelli che hanno votato per me e in particolare i miei compagni perché penso che senza la squadra non avrei potuto farcela.

"Un premio che dà fiducia" Lukaku ha poi implicitamente affrontato anche il tema legato al proprio difficile momento al Chelsea: "Abbiamo vinto insieme, l’allenatore è stato sempre accanto a noi così come la società e i tifosi. Giocare in Serie A è stato un sogno che avevo sin da piccolo e ho fatto tutto il necessario per vincere anche in Italia. Ritrovarsi davanti a Cristiano Ronaldo è qualcosa che non accade spesso anche perché per me lui è nella top 3 dei migliori giocatori della storia del calcio, un giocatore che mi ha veramente portato anche a un altro livello. Questo premio mi dà una grande fiducia per il futuro”.