Juve-Inter, cresce l'attesa: la carica social dei protagonisti

Verso Juve-Inter, la vigilia social della difesa bianconera

Uno tra Matthijs De Ligt, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci inizierà la partita dalla panchina e le indicazioni della vigilia indicano in quest’ultimo il maggior indiziato per l’esclusione, ma la leadership di uno spogliatoio esula dalla presenza o meno in campo, così ecco il post Instagram di Bonucci che con quel "Running into an important weekend” pubblicato al termine dell’allenamento di venerdì, accompagnato a una foto di sé sorridente, sembra aver già dimenticato le delusioni della Nazionale per concentrarsi su una gara che sarà di fatto senza appello. Concentratissimo invece Chiellini, che ha postato una foto dell’allenamento con la didascalia di due semplici hashtag "#TrainingTime #FinoAllaFine", così come De Ligt che con il suo “Big game coming up. It's time for Derby d'Italia!” accompagnato dai pallini bianco e nero, ha rimarcato quanto, alla terza stagione in bianconero, l’olandese abbia ben compreso cosa voglia dire per la Juve sfidare l’Inter.