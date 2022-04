Juve-Inter, Dybala in ballottaggio con Morata. Riecco Zakaria

Squadra che vince non si cambia. Almeno a livello tattico. A due giorni dalla super sfida contro l’ Inter destinata a orientare la parte conclusiva della stagione della Juventus e a definire per quale obiettivo i bianconeri potranno lottare nel finale di campionato, Max Allegri sembra avere le idee chiare sull’undici di partenza da opporre ai campioni d’Italia.

Dopo aver provato con poca fortuna la difesa a tre nel doppio, infausto confronto di Champions League contro il Villarreal, e anche nella sofferta gara di campionato contro lo Spezia, il tecnico livornese pare infatti orientato ad affidarsi al 4-4-2 che ha dato discreti risultati in termini di compattezza di squadra nelle partite vinte contro Sampdoria e Salernitana. Nelle ultime due gare di campionato, infatti, i bianconeri, eccezion fatta per qualche minuto nel finale contro i blucerchiati, hanno tenuto bene il campo senza abbassarsi troppo nel secondo tempo, a differenza di quanto accaduto proprio contro lo Spezia.

Chi con Vlahovic? Ballottaggio Dybala-Morata

Così, complice un’infermeria ormai quasi svuotata, eccetto i lungodegenti Chiesa, Kaio Jorge e McKennie, quest’ultimo aggrappato alla speranza di tornare a disposizione per le ultime giornate di campionato, nella scelta della formazione da mandare in campo contro l’Inter Allegri potrebbe addirittura avere l’imbarazzo della scelta in quasi tutti i reparti. In attacco c'è da scegliere il partner di Dusan Vlahovic, al primo scontro diretto in campionato con la maglia della Juve. L’escluso più illustre potrebbe essere Paulo Dybala. La Joya si è allenata con i compagni durante la sosta, non essendo stato convocato dall’Argentina e potrebbe giocare la seconda consecutiva da titolare dopo il ritorno con gol contro la Salernitana, ma Allegri potrebbe scegliere di dare fiducia ad Alvaro Morata, caricatissimo dalla doppietta con la Spagna contro l'Islanda e dalla fascia di capitano indossata contro l’Albania.