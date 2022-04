Juve-Inter, Inzaghi verso la rinuncia a De Vrij: pronto il "talismano" D'Ambrosio

L’eliminazione dalla Champions League subita contro il Liverpool ha lasciato più strascichi del previsto in casa Inter. Dal punto di vista psicologico, ma anche fisico. L’inutile 1-0 di Anfield firmato da Lautaro Martinez è infatti attualmente l’ultima partita che l’Inter è riuscita a vincere, visto che da quel giorno i nerazzurri hanno raggranellato solo due deludenti pareggi in rimonta contro Torino e Fiorentina, che hanno dilatato a sei punti il gap dal Milan primo in classifica, sebbene i nerazzurri abbiano una partita in meno.

Inter, il lento recupero di De Vrij e Brozovic La trasferta inglese ha però lasciato in eredità ben altre problematiche, ovvero gli infortuni al polpaccio subiti da Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic, usciti dal campo contro i Reds rispettivamente all’intervallo e dopo 15 minuti della ripresa. Infortuni dall’entità tutt’altro che trascurabili, visto che 20 giorni dopo l’olandese e il croato non sono ancora riusciti a tornare ad allenarsi in gruppo. Una tegola non da poco per Simone Inzaghi, che in quel giorno di inizio marzo non avrebbe mai pensato di non riuscire ad avere certezze sull’impiego dei due pilastri di difesa e centrocampo per la partita contro la Juventus.

L'Inter e l'indispensabilità di Brozovic La realtà è però proprio questa, anche se le situazioni dei due giocatori presentano differenze sostanziali: a Brozovic, rimasto vittima solo di un leggero edema, dovrebbe bastare un allenamento in gruppo nella giornata di venerdì per tornare titolare all’Allianz Stadium. De Vrij, vittima invece di una distrazione muscolare, viaggia invece verso la mancata convocazione. A spingere Inzaghi verso la decisione di ributtare nella mischia il regista e di non rischiare l’ex Lazio è la considerazione della diversa imprescindibilità dei due giocatori e delle alternative a disposizione nella rosa. Se infatti l’Inter non dispone di un vero alter ego di Brozovic per caratteristiche, come evidenziato dallo score rimediato dalla squadra senza il croato (due pareggi e una sconfitta), l’assenza di De Vrij può essere tamponata da Danilo D’Ambrosio, trasformatosi ormai nella prima alternativa del terzetto titolare della difesa.