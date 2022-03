Inter, tegola De Vrij per Inzaghi: distrazione al soleo della gamba sinistra

L’Inter perde Stefan De Vrij. All’indomani della vittoria di misura in casa del Liverpool, che non è bastata per strappare la qualificazione ai quarti di Champions League, Simone Inzaghi incassa la brutta, benché attesa notizia circa le condizioni del difensore olandese, che ad Anfield era uscito all’intervallo, venendo sostituito da Danilo D’Ambrosio.

Inter, distrazione muscolare per De Vrij Nel pomeriggio di mercoledì l’ex difensore della Lazio è stato sottoposto agli esami clinici e strumentali del caso presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno rilevato una distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra. Le condizioni di De Vrij saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma è certa la sua assenza per il posticipo di domenica sera in casa del Torino.

Infortunio De Vrij, tempi di recupero da definire La prima diagnosi per De Vrij era stata un affaticamento al polpaccio sinistro, ma al numero 6 nerazzurro non è bastato fermarsi alle prime avvisaglie e lasciare il campo a Liverpool dopo la fine del primo tempo. I tempi di recupero sono ancora da valutare, ma la speranza di Inzaghi è quella di avere quantomeno il giocatore a disposizione per la super sfida sul campo della Juventus del 3 aprile, dopo la sosta.