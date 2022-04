Inter: all'Allianz Stadium Calhanoglu fa la storia

Il gol su rigore di Calhanoglu fa la storia dell' Inter a Torino. Non è importante solo per la classifica, insomma, ma anche per le statistiche. La vittoria ottenuta con i denti da Handanovic e compagni, con annesse polemiche sull'arbitro, serve per aggiornare una speciale classifica che riguarda gli incontri giocati nel nuovo stadio di proprietà della Juve .

Inter: è la prima a violare due volte lo stadio della Juve

L'Inter è infatti la prima squadra a violare per due volte l'Allianz, ex Juventus, Stadium, in campionato. La prima volta è da ricordare perché aveva interrotto l'imbattibilità dei bianconeri tra le mura amiche. Successe il 3 novembre del 2012, dunque quasi dieci anni fa, e in quell'occasione in panchina c'era l'esordiente Andrea Stramaccioni. I nerazzurri passarono per 3-1 grazie alla doppietta di Milito e al gol di Palacio. Ma che i nerazzurri non si trovino poi così male all'Allianz è confermato anche da un altro dato: ci sono infatti da considerare anche due pareggi che fanno sì che l'Inter sia la squadra che ha ottenuto più punti sul campo della Signora. Che, in casa, almeno una volta ha battuto tutte le rivali affrontate. Un'impresa quella degli uomini di Simone Inzaghi, quindi, che può essere la scintilla per riprendere con piena lena l'inseguimento al treno scudetto.

All'Allianz (si chiama così dal 2017), poi, la Juve ha giocato in totale 125 partite, 94 le vittorie, 16 i pareggi e 15 le sconfitte. Sono 252 i gol fatti e 93 quelli subiti. Quest'anno, però, lo stadio di casa è stato un po' meno fortino per la formazione di Allegri. Qui ha vinto l'Atalanta, così come il Sassuolo. E prima ancora era uscito con i tre punti anche l'Empoli. Senza considerare lo 0-3 subito a opera del Villarreal in Champions League.