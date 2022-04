Juve, Rabiot duro: "Partita decisa dall'arbitro"

Così se Max Allegri ha sorvolato sull’argomento al termine del match, non altrettanto ha fatto Adrien Rabiot , che non ha usato giri di parole ai microfoni di ‘Dazn’, soffermandosi su un episodio in particolare: “L’arbitro ha deciso la partita. Il fallo su Zakaria era all’interno dell’area, era un episodio che poteva cambiare l’andamento della gara, ma dobbiamo guardare avanti”.

Rabiot promuove la Juve: "Ci è mancato solo il gol"

Il centrocampista francese, che ha compiuto 25 anni proprio nella giornata di domenica e che è risultato tra i migliori in campo, ha poi analizzato la prova della Juventus, mettendola in parallelo con quella contro il Villarreal costata l'eliminazione dalla Champions League: "Stasera abbiamo fatto una grande partita, mettendo in pratica tutto quello che ci ha chiesto il mister. Ci è mancato solo il gol. Abbiamo fatto un solo errore nell'azione del rigore, come era accaduto contro il Villarreal, ma oggi abbiamo fatto una delle nostre migliori partite, così come ci era accaduto in Champions fino all’80'". Poi un retroscena sull'abbraccio con Allegri al momento della sostituzione: "Il mister mi ha abbracciato per consolarmi, ero deluso per il cambio: mi sentivo bene e volevo aiutare la squadra fino alla fine".