Gosens: "L'Inter è la mia sfida. Non giocare per quattro mesi è stato un incubo"

L'impatto avuto da Robin Gosens sul pianeta Inter non è stato dei più semplici, ma nessuno in casa dei campioni d'Italia si era fatto troppe illusioni sul rendimento del tedesco, arrivato a Milano nel mercato di gennaio dopo due gravi infortuni muscolari subiti nella parte finale della sua fortunata esperienza all'Atalanta.

Inter, Gosens è l'erede di Perisic Simone Inzaghi è un estimatore delle qualità del tedesco, come però lo è di quelle di Ivan Perisic, che ha mantenuto la maglia da titolare sulla fascia sinistra anche nella seconda parte di stagione. Il passaggio di consegne potrebbe avvenire dopo l'estate, visto che il croato non è certo di rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Del resto quello di Gosens per l'Inter è stato una sorta di acquisto "anticipato" di qualche mese, proprio nell'ottica del possibile addio di Perisic. Gosens: "Fuori dal tunnel dopo gli infortuni graize a un mental coach" Intervistato dal magazione 'Outpump', Gosens è tornato proprio sui difficili momenti dell'infortunio subito a settembre con l'Atalanta e della successiva ricaduta: "È stato il periodo più difficile della mia carriera. Non giocare per più di quattro mesi, quindi non fare contemporaneamente il tuo lavoro e ciò che ti diverte di più nella vita, è stata una sfida. Il primo periodo non è stato la cosa peggiore, perché tre giorni dopo è nato il mio primo figlio, ma la ricaduta è stato il momento peggiore. Erano passati due mesi, ero quasi pronto, ero vicinissimo alla prima convocazione, ma mi sono fermato ancora e ho avuto quattro o cinque giorni davvero difficili. Anche a casa non ho voluto parlare con nessuno, pemso sia umano, ma con il supporto del mental training ho superato questo momento".