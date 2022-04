Dzeko su di giri, lite con un tifoso della Juve: "Alzati se hai i c..."

Alta tensione nel finale del derby d'Italia. Anche in questo Juve-Inter non sono mancate polemiche, e verso la fine della partita l'ansia e lo stress in campo si sono fatte sentire in panchina e sugli spalti. Edin Dzeko, sostituito nella ripresa, è stato protagonista di un furente battibecco con un tifoso bianconero: le immagini della lite sono diventate subito virali sui social.