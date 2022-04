'Marca' sceglie i migliori esterni destri d'Europa: c'è anche Dumfries

Uno dei ruoli più importanti nel calcio moderno è quello degli esterni difensivi . A prescindere dall’assetto tattico delle singole squadre, avere tra le proprie fila un giocatore, o magari due, uno per fascia, in grado di garantire una spinta di qualità e quindi un costante sostegno alla fase offensiva , senza dimenticare di dare manforte alla fase di non possesso, può fare la differenza sotto tutti i punti di vista.

L'inchiesta di 'Marca' sui migliori esterni destri d'Europa

Da un lato, garantendo la superiorità numerica in entrambe le fasi, e quindi facendo la gioia di ciascun allenatore, dall’altro trasformandosi in potenziali affari di mercato in caso di cessione, considerando proprio la rarità di giocatori universali nel ruolo. ‘Marca’ ha effettuato un interessante lavoro di scouting mescolando alcuni dati statistici per stilare una classifica dei migliori esterni destri d’Europa per poi suddividerli in chiave di mercato, anche in base all’età, tra impossibili, ovvero giocatori ritenuti incedibili tra le proprie squadre, “fattibili”, “promettenti” e “scommesse”.

"'Marca': Alexander-Arnold il top in Europa nel proprio ruolo"

Alla prima categoria appartiene Trent Alexander-Arnold del Liverpool, considerato il top in Europa nella propria posizione, ma anche Reece James, tra le poche note positive del Chelsea travolto dalla crisi della gestione Abramovic. Nel terzetto c’è anche l’ex Inter Achraf Hakimi, che in realtà non se la sta passando bene al Psg e che di “impossibile” sembra avere solo ingaggio e prezzo del cartellino dopo il trasferimento della scorsa estate costato ai parigini.