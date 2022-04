D'Ambrosio: “Dopo la Juve felici perché abbiamo vinto soffrendo”

L'1-0 di Torino non si dimentica. Una vittoria che ha permesso all'Inter di accorciare in classifica dal Milan e di vivere una settimana serena, con rinnovata fiducia in chiave scudetto. Danilo D'Ambrosio racconta come ha vissuto lo spogliatoio nerazzurro il successo in casa della Juve, il secondodell'Inter a Torino da quando i bianconeri hanno lo stadio di proprietà.