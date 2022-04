Inter, attacco inceppato in trasferta: a La Spezia Inzaghi cerca la svolta

Condizione fisica e calendario. Sono queste le due variabili storicamente più importanti per riuscire a spuntarla in un testa a testa per la vittoria del campionato. Figurarsi se, come per la Serie A 2021-2022, l’obiettivo è comune per tre squadre, se non quattro. Tornata padrona del proprio destino in quanto capolista “virtuale”, a -2 dal Milan, ma con ancora da recuperare la partita di Bologna, l’Inter prova quindi a guardare con ottimismo verso uno scudetto che sarebbe storico perché farebbe comparire la seconda stella sulle maglie a partire dalla prossima stagione.

Corsa scudetto, il calendario sorride all'Inter Poter affrontare squadre come Spezia, Udinese e Empoli, oltre allo stesso Bologna e forse la Sampdoria all'ultima giornata, prive di fatto di preoccupazioni di classifica, rappresenta un indubbio vantaggio rispetto a chi sarà invece chiamato a confrontarsi con formazioni sempre temibili come Lazio, Fiorentina o Atalanta. Inzaghi, però, sa bene come le insidie potenziali siano sempre dietro l’angolo. Se infatti le partite sulla carta più impegnative tra quelle che attendono l’Inter sono quelle contro la Roma e il Cagliari degli ex José Mourinho e Walter Mazzarri, a preoccupare maggiormente il tecnico piacentino è la metamorfosi in negativo avuta dalla squadra in trasferta nel 2022 e in generale il bottino di punti ottenuto fuori casa, inferiore a quello di Napoli e Milan. Le squadre di Spalletti e Pioli hanno conquistato 37 punti lontano da casa, sette in più rispetto ai campioni d’Italia in carica. Un gap notevole in un campionato che si gioca punto a punto e maturato per buona parte nel nuovo anno.

L'Inter e un 2022 a due facce tra casa e trasferta Se infatti, complici i tanti punti persi dalle rivali, le vittorie a San Siro contro Salernitana e Verona sono bastate all’Inter per rimettersi in carreggiata, il bilancio delle cinque partite disputate fuori casa nel nuovo anno non può lasciare tranquilli i tifosi dell’Inter in vista degli impegni contro Spezia, Udinese e Cagliari: lo score di una sola vittoria e quattro pareggi con appena due gol su azione, quello di Dzeko al Napoli e di Sanchez al 92’ contro i granata, non è all’altezza di una squadra da scudetto.