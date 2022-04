La Lega Serie A celebra Brozovic: "L'uomo ovunque dell'Inter"

Se nessun giocatore, salvo rare eccezioni, è in grado di determinare da solo le fortune di una squadra, quella che l’ Inter ha da Marcelo Brozovic sembra assomigliare molto a una “dipendenza”. Sarà un caso, infatti, ma il ritorno in campo del regista croato contro Juventus e Verona è coinciso con il ritorno al successo della squadra di Simone Inzaghi in campionato dopo i grigi pareggi contro Torino e Fiorentina che erano costati la testa della classifica e punti preziosi nella lotta scudetto con Milan e Napoli.

Il livello delle prestazioni della squadra, in particolare contro l’Hellas, è cresciuto in maniera evidente e se è vero che nei minuti finali del ritorno degli ottavi di Champions League sul campo del Liverpool l’ Inter è riuscita a difendere l’1-0 nonostante l’uscita dal campo per infortunio di Brozovic al 75’, la netta sconfitta casalinga rimediata contro il Sassuolo appena tre giorni dopo fu piuttosto esplicativa di quanto l’intera manovra della squadra risenta dell’assenza del proprio “uomo ovunque”.

La Lega Serie A esalta Marcelo Brozovic: "Giocatore fondamentale"

Già, uomo ovunque, perché Brozovic, fresco peraltro di rinnovo fino al 2026, per l’Inter non è solo il giocatore che fa partire le azioni, ma anche il primo a guidare il pressing tenendo alta la linea del centrocampo nonché un giocatore in grado di sfuggire alle marcature più o meno asfissianti degli avversari, catalizzando palloni e facendosi trovare libero in ogni zona del campo. A sottolineare tutto questo è stato un post celebrativo pubblicato dalla Lega Serie A sulla propria pagina Instagram nella quale compare la Heat Map delle zone del campo più calpestate da Brozovic nella partita contro il Verona: "Il regista dell'Inter's. Il solito lavoro fondamentale, come equilibratore e non solo. Playmaker e uomo ovunque" si legge.

Inter-Verona, la Heat Map di Brozovic

Ebbene, il croato è stato letteralmente immarcabile, stazionando quasi per lo stesso tempo sul centrodestra della propria metà campo e sul centrosinistra a cavallo della linea di centrocampo e spingendosi fino al limite delle due aree di rigore. Il classico giocatore in grado di fare le due fasi e del quale Simone Inzaghi non vorrebbe più fare a meno nella volata finale tra campionato e Coppa Italia.