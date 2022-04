Collegio di Garanzia Coni: "Bologna-Inter e Atalanta-Torino si devono giocare"

Bologna- Inter si dovrà giocare: niente 3-0 a tavolino per i nerazzurri , come richiesto da questi ultimi. Lo ha deciso il Collegio di garanzia del Coni. La partita verrà recuperata il prossimo 27 aprile. Non si era disputata lo scorso gennaio causa covid. Respinti anche i ricorsi presentati contro la mancata disputa di Atalanta-Torino e contro il risultato di Udinese-Atalanta (6-2 per i bergamaschi, i friulani chiedavano la ripetizione della partita), così come contro la riduzione della squalifica dei medici della Lazio per la violazione dei protocolli Covid.

Bologna-Inter: la nota del Collegio di garanzia del Coni

Nella nota del Coni relativamente a Bologna-Inter si legge che il Collegio di garanzia “ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2022, presentato, in data 21 marzo 2022, dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Bologna Football Club 1909 S.p.A. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, n. 172/CSA/2021-2022, pubblicata in data 23 febbraio 2022, che ha respinto il reclamo n. 155/CSA/2021-2022, proposto dall’Inter in data 30 gennaio 2022, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicata con C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022 in merito alla gara Bologna-Inter del 6 gennaio 2022, con cui non sono state applicate al Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della medesima gara, rimettendo alla Lega Nazionali Professionisti Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa di quest’ultima; ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio”.