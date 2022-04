Inter verso il recupero di Bologna: saranno tre gli assenti

L' Inter dovrà fare a meno di tre giocatori nel recupero di domani sera contro il Bologna , valido per la 20esima giornata di serie A, in terra emiliana. La squadra si è allenata oggi pomeriggio prima della partenza e per Simone Inzaghi sono arrivate le conferme dei forfait di Caicedo, Vidal e Gosens , come fa sapere Sky Sport. La situazione è però diversa per i tre giocatori.

Inter: Gosens sprinta per l'Udinese

Vidal ha proseguito oggi con il lavoro differenziato, ma ci dovrebbe essere domenica a Udine, differenziato anche per Caicedo che però è anche lui sulla via del recupero e dunque tornerà probabilmente in Friuli. Entrambi non sono ancora in forma e dunque Inzaghi non li rischia a Bologna. Discorso diverso per l'esterno tedesco Gosens, la cui situazione è da monitorare giorno per giorno. Ci sono però speranze di avere anche l'ex Atalanta già domenica nella trasferta con l'Udinese, altrimenti ci sarà al 100 per cento a San Siro contro l'Empoli.

Inter: vincendo a Bologna, va al comando

I nerazzurri, dopo la bella vittoria contro la Roma, sono attesi da due trasferte a distanza ravvicinata: Bologna e Udinese in cinque giorni. Due partite che potrebbero dire moltissimo in chiave scudetto. Vincendo domani al Dall'Ara conquisterebbero la testa della classifica, superando il Milan. Altrimenti, le cose si complicherebbero con più solo quattro partite da disputare.