“Sorpresa Marotta: vuole portare Pjanic all'Inter”

Ipotesi Inter per Miralem Pjanic come vice Brozovic. Ne parla oggi il Mundo Deportivo. Il bosniaco, dopo l'esperienza in prestito al Besiktas, in estate tornerà al Barcellona, ma non per restarci. La società catalana vorrebbe trovargli una destinazione definitiva. Nonostante il suo contratto con i blaugrana scada nel 2024, non è nei piani di Xavi.