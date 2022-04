Dzeko rianima l'Inter: "Rialziamoci". E Zhang gli risponde

Edin Dzeko volta pagina e carica l' Inter in vista dei prossimi decisivi impegni di campionato. L'inaspettato ko contro il Bologna pesa come un macigno sul morale del mondo nerazzurro, ma l'attaccante bosniaco su Instagram ci tiene a precisare che la squadra non ha affatto perso le speranze di conquistare il secondo scudetto di fila.

Inter, Dzeko: "La gloria più grande è rialzarci"

"La nostra più grande gloria non sta nel non cadere mai, ma nel rialzarci ogni volta che cadiamo... - è il post motivazionale che Edin Dzeko ha pubblicato attraverso il proprio profilo -. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: è il coraggio di continuare che conta!", è la scritta a corredo della foto di un'esultanza della squadra di Inzaghi. Un messaggio che ha trovato l'approvazione anche di un tifoso particolare, il presidente Steven Zhang, che ha risposto alla punta: "Assolutamente! Forza Inter". La squadra di Simone Inzaghi tornerà in campo domenica prossima contro l'Udinese, è in dubbio con i friulani la presenza di Alessandro Bastoni, che ha riportato un problema al soleo durante la gara contro i rossoblu.