Inter, risentimento al soleo per Bastoni: resta in dubbio per Udine

Dopo le brutte notizie in serie della serata di mercoledì 27, dagli infortuni di Bastoni e Handanovic poco prima della partita contro il Bologna alla sconfitta del “Dall’Ara” causata soprattutto dal clamoroso errore di Ionut Radu, la giornata di giovedì non si è aperta nel migliore dei modi per l'Inter.

Inter, Bastoni a rischio stop Nella mattinata, infatti, Alessandro Bastoni è stato sottoposto a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano: gli accertamenti, come riporta il comunicato ufficiale dell’Inter, “hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra”. “Le condizioni del difensore nerazzurro – si legge ancora nella nota - saranno rivalutate giorno dopo giorno”.

Inter avvisata: l'Udinese scoppia di salute Così, in attesa di saperne di più sulle condizioni di Samir Handanovic, che non ha giocato a Bologna a causa di un, prende corpo la possibilità che Inzaghi non abbia a disposizione il difensore della Nazionale neppure per la partita di domenica sera sul campo dell’Udinese, squadra in gran forma reduce da quattro vittorie nelle ultime sei partite con 17 gol segnati e solo sei subiti.